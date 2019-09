Encore un match sans pour Antoine Griezmann. Sans but, en tout cas. Si la presse catalane a salué les efforts défensifs du Français, positionné sur le côté gauche du 4-3-3 aligné par Ernesto Valverde sur la pelouse de Dortmund, mardi soir lors de la première journée de la Ligue des champions, "son équipe avait surtout besoin de lui en attaque", écrit le quotidien Mundo Deportivo. Un secteur dans lequel "Grizi" a, une nouvelle fois, manqué d’impact.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, en juillet, le champion du monde tricolore tâtonne. Son bilan en Liga (2 buts, 2 passes décisives en 4 matches) est bon sur le papier mais trompeur, puisqu’il a surtout brillé face au Betis Séville, avec un doublé et une passe décisive à la clé. Un rendement qu’il n’a donc pas amélioré contre le Borussia. Il le reconnaît lui-même, son adaptation en Catalogne est loin d’être parfaite. Pas de quoi l’inquiéter, néanmoins.

"Je ne suis là que depuis deux mois"

"Je ne suis là que depuis deux mois, je dois encore m’habituer aux déplacements de Luis (Suarez), de Leo (Messi) et d’Ousmane (Dembélé) quand il reviendra. Pareil pour eux avec les miens", a-t-il réagi après la rencontre, au micro de Movistar. Un Antoine Griezmann bien conscient des lacunes offensives affichées par le Barça: "C’est vrai que l’on n’a pas tiré au but, ce sont des choses à améliorer. Mais au final, un point, c’est un point."

"Les matches à l’extérieur sont différents, a-t-il ajouté. Les supporters mettent plus de pression et l’équipe qui joue chez elle a davantage de confiance. Dans ces conditions, on a eu du mal à se créer des occasions et à frapper au but. Il faut travailler pour voir ce que l’on a mal fait." Le retour de Lionel Messi, entré à l’heure de jeu à la place d’Ansu Fati en Allemagne, devrait fluidifier le jeu et aider le Mâconnais à mieux trouver sa place.

