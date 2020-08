Ligue des champions - Giuly : "Paris peut gagner mais il ne faut pas le dire"

Après le succès obtenu face à l'Atalanta Bergame, mercredi soir (2-1), le PSG n'a plus que deux étapes à franchir pour réaliser son rêve de soulever la Ligue des champions. La première sera de se défaire du vainqueur de la rencontre entre l'Atlético Madrid et Leipzig, lors de la demi-finale prévue mardi au Portugal dans le cadre du Final 8. Ancien joueur du PSG, Ludovic Giuly est confiant pour la suite des opérations dans le tournoi, sous certaines conditions.

Le PSG ne doit pas se voir trop beau

Il s'est confié dans un entretien accordé au Parisien.. Après, si je prends du recul, j'ai l'impression que le tapis rouge est déjà déroulé pour Paris. Il n'y a plus qu'une marche à franchir pour marcher dessus. Et en cas de finale, tout, absolument tout, pourra arriver", a-t-il indiqué.Pour autant, le club ne doit surtout pas verser dans le triomphalisme, auquel cas, une désillusion pourrait se produire. "(Il ne faut pas) croire justement que c'est déjà écrit et que tout va bien aller, a-t-il prévenu.Pour moi, la vraie leçon c'est que l'équipe a raison de ne jamais renoncer. Pas qu'elle a déjà gagné", a expliqué Giuly.Passé du côté du Parc des Princes entre 2008 et 2011, Giuly a déjà remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone et Ronaldinho, en 2006 contre Arsenal.