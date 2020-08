Ligue des Champions - Garcia : "Le Bayern n’a pas beaucoup de points faibles"

Fort de son succès face à Manchester City, samedi soir en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1), l'Olympique Lyonnais affrontera le Bayern Munich, mercredi en demi-finale de la compétition, et n'aura pas la faveur des pronostics. En effet, le club allemand a infligé une véritable humiliation au FC Barcelone (8-2) et semble dans une dynamique étincelante, tant sur le plan des résultats que sur celui de la forme physique.

L'OL peut faire de grandes choses, selon Garcia



En conférence de presse, Rudi Garcia s'est confié sur cette rencontre, avouant que le Bayern n'avait que peu de défauts à ses yeux. "C’est une très grande équipe, mais si nous avions regardé les statistiques avant City, nous n’aurions pas eu beaucoup plus de chances. Avec humilité, nous avons réussi à nous hisser jusqu’ici. Si nous avons l’opportunité de saisir des chances, il faudra le faire, comme nous l’avons fait lors des deux dernières rencontres. Cette équipe n’a pas beaucoup de points faibles. À nous d’exprimer notre jeu, nous sommes capable de beaucoup de choses.



Il faut avoir confiance en nous et que chaque joueur ait confiance en ses partenaires. Les équipes qui nous jouent commencent peut-être à se dire que nous ne sommes pas une si petite équipe que ça. Parfois, un petit caillou peut empêcher de gravir une montagne. C’est bien d’être en demi-finale, c’est déjà une performance énorme en ayant éliminé de telles équipes. Cependant, nous n’avons encore rien gagné. Ces deux exploits doivent nous donner un surplus de confiance et nous faire prendre conscience que nous pouvons faire de grandes choses", a expliqué l'entraîneur de l'OL devant les médias.