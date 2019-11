Ligue des Champions : Garcia apprécie les valeurs collectives lyonnaises

Rudi Garcia, voyez-vous cette rencontre comme décisive pour la suite ?



C’est une formidable opportunité. On est à la 5eme journée et on peut déjà se qualifier. C’est un match décisif pour nous mais pour eux aussi. On va tout faire pour gagner. Mais il faut marquer pour espérer gagner ou au moins accrocher le nul. On a une équipe qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. J’aurais aimé que ce soit un 5 sur 5 mais elle a montré des visages intéressants et pas seulement dans le jeu offensif. On a démontré contre Nice qu’on avait des ingrédients pour faire un bon match défensif aussi comme contre Benfica.



Quels sont les points forts et faibles du Zenit ?



On joue à l’extérieur et cette équipe a des atouts offensifs. C’est une équipe bien organisée et Semak en a fait une équipe difficile à déstabiliser. Toutes les équipes ont des faiblesses et ce sera à nous de les exploiter au maximum.

Garcia : « Il ne faut pas s'apitoyer sur les absences »

Quel objectif vous fixez-vous avec l’OL ?



Si je suis à l’OL c’est pour gagner des titres. Je découvre le club. J’avais un œil extérieur qui était admiratif du travail d’Aulas. Maintenant que j’y suis, je me rends compte que j’avais raison de penser tout ça.



Martin Terrier semble être quelqu’un qui marche à la confiance. Comment le voyez-vous depuis votre arrivée ?



Le joueur, je commence à mieux le connaitre comme tout le groupe. L’homme, c’est autre chose. Martin est quelqu'un d'attachant. Je crois qu'il était dans les tribunes quand on a fait le doublé avec Lille en 2011.C’est un joueur qui a du talent, qui est collectif mais qui a besoin de gagner en régularité. Il a besoin d’être plus agressif avec ou sans le ballon. J’ai aimé sa prestation contre Nice à 10. Il a travaillé en infériorité et avec Moussa et Bertrand, on avait besoin de vitesse et c’est ce qu’ils ont apporté pour essayer de marquer le 3eme. C’est le seul point que je regrette dans cette deuxième période.



L’absence de Memphis est-elle préjudiciable ?



On a montré contre Nice qu’on pouvait gagner sans Houssem Aouar et Memphis. Il ne faut pas s’apitoyer sur les absences. J’ai confiance dans le groupe qu’on a emmené. Concernant Moussa, il est le meilleur buteur en championnat. J’ai confiance en lui et comme il l’a dit, il a besoin d’opportunités. Demain, on aura besoin que chacun soit à son meilleur niveau car c’est la Ligue des Champions.

Garcia : « Les joueurs ont le mental pour le mettre au collectif »

Beaucoup de joueurs offensifs ont peu de statistiques, le salut vient de l’entraînement ou des matchs ?



Ce sont les occasions en match qui pourront débloquer les choses. On a retrouvé une équipe qui va de l’avant et qui peut marquer des buts. On a marqué à chaque match presque. Après, il faut être concentré et déterminé pour les mettre au fond. Quand il y a des absents, il faut qu’il y en ait d’autres qui prennent cette responsabilité et pas seulement. Je parle de Bertrand, Maxwell, Martin. On travaille beaucoup devant le but car on a les joueurs pour. Je n’ai pas d’inquiétude sur le fait que ça puisse venir de plusieurs joueurs.



La victoire contre Nice en infériorité a-t-elle soudé le groupe ?



Comme la victoire à Toulouse dans les dernières seconde, gagner un match à 10 pendant une heure, ça peut souder un groupe pour prouver que les joueurs ont le mental pour le mettre au collectif. C’est une victoire aux forceps qui m’a convaincu et qui montre qu’on doit être tous ensemble pour voir plus loin.



Comptez-vous vous appuyer sur les vainqueurs de Nice pour demain ?



Je n’ai pas le onze de départ en tête. J’ai besoin de voir à l’entraînement si tout le monde va bien. Ceux qui ont joué ont été importants mais ceux qui rentrent aussi. On retrouvera en grande majorité ceux qui ont gagné contre Nice mais il peut y avoir deux ou trois changements.