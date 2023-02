Avant le match contre le Bayern Munich, Christophe Galtier était en conférence de presse. L'entraîneur parisien a évidemment évoqué le retour de Kylian Mbappé ainsi que la frustration de son équipe et Julian Nagelsmann.

"Je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match"

Absent depuis le 1er février dernier et un match contre le Montpellier Hérault, Kylian Mbappé s'est entraîné collectivement ce lundi. Christophe Galtier donne des nouvelles : "Il s'est entraîné de manière collective, il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas qu'il allait s'entraîner de manière individuelle hier. Son retour post-entraînement est très positif. Pour sa présence sur la feuille du match, on fera le point demain matin. Les premières questions seront posées à Kylian. Il y aura une discussion avec le staff médical. A l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. S'il est sur la feuille de match, il le sera pour jouer, pas pour faire peur au Bayern Munich."

"Il faut écouter les frustrations"

Il a aussi évoqué les frustrations de ses joueurs après la défaite à Monaco. Selon lui, ce type de moment est sain dans une saison. "Quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. Je dirige de cette manière depuis des années. Il faut les écouter, mais il faut aussi qu'ils m'écoutent. Il y a de la frustration qui engrange de la colère. On a échangé, je les ai écoutés, j'espère qu'ils m'ont écouté aussi."

"Nagelsmann ? Il est très moderne"

Enfin, Christophe Galtier a aussi évoqué son homologue allemand Julian Nagelsmann. "C'est un jeune entraîneur, mais qui commence à avoir de l'expérience. Il est très moderne. Vais-je le battre tactiquement ? Un match, ce n'est jamais ça. Les acteurs sont les joueurs. On s'est préparé. Demain, on va affiner, mais après, il y a la vérité du match et c'est sur le terrain."