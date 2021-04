En conférence de presse avant la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG, mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions (21 heures), Hansi Flick a affiché un calme qui pourrait presque ressembler à une grande confiance. Ne voyant aucune revanche par rapport à la finale de Lisbonne remportée en août dernier par son équipe face au PSG de Thomas Tuchel (1-0), l'entraîneur a évoqué le match pour lequel il sera privé de Robert Lewandowski mais aussi de Serge Gnabry, testé positif au Covid-19 via un test antigénique.

🗣️ Hansi #Flick: "We're more compact, we're trying to close the gaps. We want to do that again tomorrow. In possession, we need to be in good positions to quickly put our opponents under pressure." #FCBPSG #packmas #UCL pic.twitter.com/YurszUeAmi

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) April 6, 2021





"Avancer en demi-finale et en finale"



"Je ne sais pas pour l'adversaire, mais, pour nous, cela n'a rien à voir. C'est un nouveau match, une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. Tout est différent à Paris. Nous voulons avancer en demi-finale et en finale. Nous devons pour cela être très concentrés. Voilà notre tâche", a prévenu le coach du champion d'Europe en titre. Face à un Neymar qui doit retrouver du rythme et un Kylian Mbappé, attendu dans cette rencontre, l'arrière-garde du Bayern devrait être sollicitée mais cela n'a pas inquiété le natif de Heidelberg, plutôt l'inverse. "Nous sommes plus compacts sur le terrain. Surtout la ligne défensive et les deux numéros 6 (Joshua Kimmich et Leon Goretzka, ndlr) devant et les joueurs sur les ailes. Ils sont tous très compacts et essayent de fermer les espaces entre les lignes. Ce sera important demain et nous sommes focalisés là-dessus. Quand on a le ballon, on agit très bien. Sans le ballon, on peut mettre beaucoup de pression sur l'adversaire", a-t-il expliqué.



Bien sûr, il a aussi été conscient des forces du PSG : "Ils ont une défense solide, un bon gardien de but et évidemment beaucoup de qualité devant. Nous devrons fermer les espaces. Ce sera notre travail demain", a jugé Flick.