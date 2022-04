Ligue des Champions (F) : Lyon bat à nouveau le PSG et affrontera le FC Barcelone en finale

Privé de titres en 2020-21, Lyon a à nouveau faim et l'a encore prouvé. Ce samedi soir, les Fenottes ont dominé le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Ligue des Champions féminine (1-2), une semaine après une première victoire au match aller (3-2). Dans un Parc des Princes bouillant, qui a accueilli 43 254 spectateurs, si les joueuses de Didier Ollé-Nicole ont mieux débuté, Ada Hegerberg a jeté un premier froid peu avant le quart d'heure de jeu. Sur un centre de Selma Bacha, la Ballon d'Or 2018 a ouvert le score de la tête en lobant Barbora Votikova (14eme). Peu après, les Parisiennes ont failli sombré mais la gardienne tchèque, coupable sur les trois buts dimanche dernier, a sauvé son camp en remportant son duel face à Delphine Cascarino (25eme). Derrière, les deux formations ont fait jeu égal et l'équipe de Sonia Bompastor était logiquement devant à la pause. Touchée en fin de première période, Votikova a finalement laissé sa place à Charlotte Voll à ce moment-là, alors que la Suissesse Ramona Bachmann a également fait son entrée. Si le premier acte a été plutôt calme, la rencontre s'est emballée en quelques minutes en seconde période.

Lyon rêve du grand huit

En effet, après une superbe parade de Christiane Endler face à Sara Däbritz (54eme), Hegerberg a cru mettre un terme à tout suspense (56eme), mais le VAR est intervenu pour un léger hors-jeu de Melvine Malard sur l'action. Proche de rendre les armes, le PSG a finalement égalisé par l'intermédiaire de Marie-Antoinette Katoto (62eme). Revigorées, les locales ont même eu l'occasion de passer devant mais Sakina Karchaoui a buté sur Endler (76eme). Un raté lourd de conséquences car peu après, Wendie Renard a donné la victoire à Lyon de la tête, sur un coup franc de Bacha (83eme). Suite à ce nouveau succès, les Fenottes se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions féminine et affronteront le FC Barcelone, le 21 mai prochain à Turin. Après une dernière saison décevante, les coéquipières d'Hegerberg, alors blessée, auront l'occasion d'empiler à nouveau les titres et viseront un 8eme titre européen. Pour rappel, en 2019, les Lyonnaises avaient écrasé le Barça (4-1), grâce à un triplé de la Norvégienne à Budapest. Face aux championnes d'Europe en titre, elles auront donc l'occasion de reprendre leur bien.