Ligue des champions (F) : L'OL humilié par Arsenal, c'est historique

Même handicapées par les blessures, impossible d'imaginer au coup d'envoi les Lyonnaises encaisser un 5-1 à domicile, et ce face à quelque équipe que ce soit ! Le soir de grâce était pour Arsenal, qui a infligé une défaite évidemment historique aux octuples championnes d'Europe, jamais battues auparavant par plus de deux buts d'écart en C1 (en France, il faut remonter à un 4-0 à Juvisy en 2006). Elles lancent donc la défense de leur titre continental de la pire manière qui soit contre les coéquipières de Beth Mead, star de l'Angleterre championne d'Europe (des nations) nommée pour le Ballon d'Or et qui a inscrit un doublé au Groupama Stadium. Mais quand Melvine Malard permettait à l'OL de revenir à 2-1 avant la demi-heure de jeu, on se disait qu'inévitablement, les filles de Sonia Bompastor allaient revenir après avoir lancé la machine un peu tard.



Il n'en était donc rien, et ce dès le temps additionnel de la première période. C'est indéniable, ce but du 3-1 à la 46eme minute - le premier de Beth Mead - a fait un mal fou au moral des multiples championnes de France (quinze titres depuis 2007), qui ont coulé après la pause avec deux buts en deux minutes à la 67eme puis à la 69eme. Certes privées d'Amel Majri, Delphine Cascarino, Ada Hegerberg, Sara Däbritz ou encore Dzsenifer Marozsan, toutes des cadres de l'équipe, les locales disposaient tout de même de Wendie Renard, Selma Bacha, Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer, titulaires. Bompastor, mardi, ne se disait "pas inquiète, certaine que les filles seront au rendez-vous". Le terrain donne toujours la meilleure des réponses, et celle-ci est incroyablement négative.