Ligue des champions (F) : Le PSG prend une option sur les demies

Didier Ollé-Nicolle ne trouvait "aucun point faible" à cette équipe du Bayern. Il en connaît désormais peut-être un : les coups de pied arrêtés, et plus précisément les corners. C'est ainsi que Marie-Antoinette Katoto a inscrit les deux buts de la victoire du Paris Saint-Germain mardi, sur le terrain du Bayern (1-2). D'abord à la 20eme minute : après un ballon expédié à bout portant sur la barre par Kadidiatou Diani, la buteuse du club de la capitale a récupéré et frappé du pied gauche pour ouvrir le score. A la 71eme minute, moins de fioritures : Katoto reprenait directement de la tête, s'élevant plus haut que tout le monde, pour doubler la mise (0-2). C'était assez cher payé pour le Bayern, qui s'était procuré plusieurs occasions franches, notamment en début de rencontre.



Viviane Asseyi, l'internationale française du club bavarois, s'est vue enlever un ballon de but tout fait par Amanda Ilestedt (9eme), encore décisive face à Klara Bühl (14eme). C'est cette dernière qui, après une tête sur le poteau de Lohmann en fin de partie (79eme), a ramené l'écart à un petit but d'un coup franc puissant à l'entrée de la surface (1-2, 84eme). La règle du but à l'extérieur étant désormais abolie, l'opération est forcément un peu moins intéressante pour le PSG - où Kheira Hamraoui et Aminata Diallo étaient associées au milieu. Il ne faudra pas baisser la garde dans une semaine au Parc, pour ce qui pourrait constituer le record d'affluence du PSG féminin. Plus de 20 000 personnes sont ainsi espérées. Il s'agirait de ne pas gâcher la fête une nouvelle fois.