Ligue des champions (F) : Le PSG déroule encore face au Real

Le Paris Saint-Germain poursuit son parcours parfait en Ligue des champions : trois matchs et désormais trois victoires, dont la dernière de prestige mardi soir au Parc devant le Real Madrid (4-0). Et toujours pas le moindre but encaissé, après deux premiers succès 2-0 à Breidablik et 5-0 contre Zhytlobud. Le match a été à sens totalement unique, avec 19 tirs contre trois (sept cadrés contre zéro) ou sept corners à rien. Dès la dixième minute, une tête d'Ilestedt sur la barre donnait le ton, suivie de l'ouverture du score rapide de Marie-Antoinette Katoto (13eme) qui dribblait subtilement la gardienne avant de conclure. Après une occasion de Karchaoui en fin de première période (39eme), les Parisiennes doublaient la marque juste avant la pause grâce à Sara Däbritz, qui aurait même pu s'abstenir de pousser le ballon dirigé vers le but par une défenseuse madrilène.



Kadidiatou Diani a buté sur la gardienne au retour des vestiaires (53eme), puis le corner qui s'en est ensuivi a permis à Marie-Antoinette Katoto d'y aller de son doublé de la tête (3-0, 54eme) pour ses deux premiers buts dans la compétition. Dix minutes plus tard, Rocio Galvez n'avait cette fois besoin de personne pour envoyer en bonne et due forme le ballon dans son propre but (4-0, 65eme). Un dernier coup franc de Khelifi (85eme) aurait pu permettre au Paris Saint-Germain d'infliger une "manita" au Real, mais l'addition était déjà largement suffisante. La saison dans son ensemble continue d'être sans le moindre accroc pour le PSG, comme pour Lyon qui recevra le Bayern mercredi, avec également sept victoires en autant de matchs de championnat. Et aucun but concédé non plus pour les Parisiennes sur la scène nationale.