A la recherche d’un premier succès en Ligue des champions depuis près de sept ans, et une victoire (2-0) en Biélorussie face au Bate Borissov, le Losc devra encore patienter. Les hommes de Christophe Galtier ont pourtant bien cru la tenir à Mestalla mardi soir, pendant plus d’une heure, avant de finalement s’incliner contre Valence (4-1), quinze jours après avoir décroché leur premier point de la compétition face au club espagnol (1-1). Un résultat qui laisse les Dogues à la dernière place du groupe H, à six points du trio Ajax-Chelsea-Valence à deux journées de la fin. Autant dire qu’il faudrait un miracle pour les voir poursuivre leur aventure européenne, même en Ligue Europa.

L'expérience a fait la différence Benjamin André

"On a fait l’entame qu’il fallait, on a les occasions pour mettre le deuxième, mais on fait plein de petites erreurs qui font qu’on se fait sanctionner, regrettait ensuite Benjamin André pour RMC Sport. L’expérience a fait la différence. Nous, on apprend. On va essayer d’accrocher quelque chose quand-même, la troisième place n’est pas perdue malgré tout." Privés d'Ikoné, victime d’un accident de voiture sans gravité, l’ex-Rennais et ses partenaires ont pourtant idéalement débuté cette rencontre. Après deux frappes de Yazici (5e et 9e), Osimhen inscrivait ainsi son deuxième but dans la compétition, en plaçant le ballon entre les jambes de Cillessen (0-1, 25e). Et si Rémy, suppléant d’Ikoné, mettait à nouveau le portier néerlandais à contribution (40e), la fin de ce premier acte était totalement à l’avantage des locaux.

Mais Maignan, fautif samedi à Marseille, tenait bon, que ce soit face à Lee (35e) ou Rodrigo (45e, 45e+1), et devait à nouveau s’employer dès la reprise face à Parejo (48e). André (50e) et Yazici (53e) avaient eux l’occasion de doubler la mise, mais c’est le club ché qui revenait à hauteur sur un penalty de Parejo, consécutif à une main de Fonte (1-1, 66e). Les dix dernières minutes étaient terribles pour les visiteurs, à l’image d’un Celik en grande souffrance et à l’origine du deuxième but du treizième de Liga, signé Soumaoro contre son camp (2-1, 82e). L’ancien Lensois Kondogbia se rappelait ensuite au bon souvenir du voisin lillois d’une superbe frappe lointaine (3-1, 84e), avant que Torres ne nettoie la lucarne de Maignan au bout du temps réglementaire (4-1, 90e). Dur…