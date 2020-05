Après une entrée fracassante dans le paysage du football européen, Erling Haaland fait partie des attaquants les plus cotés du moment. Le jeune buteur norvégien a empilé les buts comme des perles en Ligue des champions, d'abord sous le maillot de Salzbourg, puis sous la tunique mythique du Borussia Dortmund. Qui de mieux que Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, pour inspirer le phénomène ?

Haaland : "Cristiano Ronaldo est déterminé à réussir et à être l'homme de la situation"



Interrogé sur CR7, Erling Haaland a dit tout le bien qu'il pensait de la superstar portugaise. Le goleador de Dortmund se dit impressionné par la détermination et l'expression de l'attaquant de la Juve. "Avant un match, vous pouvez voir sur le visage de Cristiano Ronaldo : 'aujourd'hui, je suis l'homme' et 'aujourd'hui, je vais marquer des buts'. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'aime le plus, il est déterminé à réussir et à être l'homme de la situation", a expliqué Haaland dans des propos accordés à ESPN.