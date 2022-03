Ligue des Champions : Dybala et Chiellini de retour dans le groupe de la Juventus

Leonardo Bonucci, touché à un mollet, reste en revanche forfait, une mauvaise nouvelle pour la Juve comme pour l'équipe d'Italie de Roberto Mancini qui disputera la semaine prochaine une demi-finale de barrages capitale contre la Macédoine du Nord. "Chiellini, Dybala et Bernardeschi reviennent à disposition, ce sont trois retours importants", a indiqué en conférence de presse "Max" Allegri. En cas de prolongation contre Villarreal (1-1 à l'aller), "les changements deviendront importants", a-t-il ajouté, en laissant entendre que ces trois joueurs pourraient débuter sur le banc.

Dybala, touché à une cuisse, n'a plus joué depuis le 18 février et Chiellini (mollet) depuis le 6 février. Bonucci, en revanche, est forfait: "Il a un problème au mollet qu’il ne réussit pas à résoudre", a expliqué son entraîneur, par ailleurs toujours privé sur blessures de Denis Zakaria, Weston McKennie et Federico Chiesa, alors que la latéral brésilien Alex Sandro est très incertain.