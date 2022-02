Ligue des Champions : Dusan Vlahovic, recrue star de la Juve, débarque sur la piste aux étoiles

"Avec Haaland et Mbappé, il est l'un des meilleurs avant-centres actuels", avait assuré l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri en accueillant début février le joyau serbe, qui va enfin découvrir cette piste aux étoiles dont le canonnier norvégien et le champion du monde français sont déjà des cadors. Les qualités de Vlahovic, tout le monde les connaît en Italie: robustesse, vitesse et adresse. Après avoir brillé lors de la première moitié de saison à la Fiorentina, il a affolé le mercato hivernal pour rejoindre la Juve pour plus de 70 millions d'euros, un record pour une transaction hivernale dans la Botte.

Buteur dès son premier match en bianconero le 6 février (2-0 contre Vérone), décisif en quart de finale de Coupe d'Italie quelques jours plus tard (2-1 contre Sassuolo), le Serbe s'est rapidement rendu indispensable en pointe, sans être écrasé par une quelconque pression malgré ce pesant N.7 que portait jusqu'à l'été dernier Cristiano Ronaldo.

"Il doit apprendre"

"L'entraîneur m'avait simplement dit de rester calme et que tout irait bien", a souligné l'international serbe (14 sélections, 7 buts) après sa première réussie. Tout en soulignant le chemin restant à faire: "Marquer, c'est important, mais je veux m'améliorer dans tous les aspects du jeu, dans le jeu, dans le marquage. Je dois encore travailler davantage".

Arrivé à la Fiorentina en 2018 en provenance du Partizan Belgrade, son équipe de coeur qui évolue elle aussi avec des maillots rayés noir et blanc, il est conscient des attentes immenses d'une "Vieille dame" assez inoffensive cette saison en championnat (10e attaque seulement) et menacée de ne pas de pas se qualifier pour la C1 pour la première fois depuis 11 ans: la Juve n'est que quatrième après 26 journées.

Si Vlahovic est bien le renfort dont le club avait "besoin", comme l'a reconnu "Max" Allegri, il "doit encore apprendre", rappelle aussi à chacune ses sorties l'exigeant entraîneur. "N'oublions pas qu'il vient d'une équipe qui fait certes un très bon championnat mais ne jouait qu'une fois par semaine", a souligné vendredi Allegri, après le nul contre le Torino (1-1) où Vlahovic a souffert contre le physique défenseur brésilien Bremer.

Faire mieux que Ronaldo

"Il était un peu éteint. Son match précédent avait déjà été un peu moins brillant. Mais c'est un parcours normal. Quand tu joues tous les trois jours, tu ne peux pas tenir en jouant uniquement sur le physique pendant 95 minutes, il faut une certaine gestion technique", a-t-il expliqué. Mais Vlahovic, venu à la Juve pour franchir un palier, ne va pas se plaindre de jouer deux fois par semaine, lui dont l'unique expérience continentale se résume à une entrée en jeu lors d'un barrage de qualification à la Ligue Europa en juillet 2016 avec le Partizan (il avait 16 ans).

Haaland, autre natif de l'an 2000, compte par exemple 19 apparitions en C1 pour 23 buts. A Villarreal, Vlahovic pourra s'appuyer sur l'expérience européenne de l'Espagnol Alvaro Morata, qui s'est décalé sur l'aile pour se mettre au service du Serbe, à défaut des passes de l'Argentin Paulo Dyabala, forfait en raison d'une gêne à la cuisse gauche. Avec Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, la Juve avait calé ces deux dernières saisons dès les huitièmes de finale en C1, contre Lyon puis le FC Porto. C'est au novice Vlahovic qu'il revient de faire à nouveau briller l'étoile des Bianconeri.