Ligue des Champions : Duel à suivre entre Mahrez et Mendy

La finale de la Ligue des Champions, ce samedi soir (21h) à Porto, est une affaire anglo-anglaise, entre Manchester City et Chelsea, mais aussi une affaire entre talents africains, Riyad Mahrez (30 ans)), ses 4 buts et 2 passes décisives depuis les huitièmes de finale d'un côté, Hakim Ziyech et Edouard Mendy de l'autre. "Gagner tout ce qu'il y a à gagner", tel est l'objectif clair et net de l'international algérien.



Sur sa route, le champion d'Afrique trouvera notamment Edouard Mendy (29 ans). Arrivé de Rennes en début de saison, le gardien de but sénégalais des Blues a passé 11 matchs de C1 sans prendre de but cette saison, le plus grand nombre en une saison pour un gardien d'une équipe anglaise dans l'histoire de la compétition. Et un de plus qu'Ederson, son homologue de Manchester City. Alors, qui des Sky Blues de Mahrez ou des Blues de Mendy et Ziyech écrira son nom au palmarès de la "Champions", dans la soirée à Porto ?

La troisième finale anglo-anglaise

L'examen des statistiques du passé nous fournit une petite indication. Sept fois depuis 2000, la finale de la Ligue des Champions a opposé des clubs d'un même pays. Le Real Madrid s'est imposé en 2000 (Valence), 2014 et 2016 (l'Atlético de Madrid), tandis que le Milan AC a battu la Juventus aux tirs au but en 2003 et que le Bayern München a battu le Borussia Dortmund lors de la finale allemande de 2013.



Enfin, il s'agit de la troisième finale entièrement anglaise, Chelsea ayant participé à la première, lorsqu'il s'est inclinée aux tirs au but contre Manchester United à Moscou en 2008. Il y a deux ans, Liverpool avait battu Tottenham à Madrid.

Les 24 Africains vainqueurs :

1. Bruce Grobbelaar (ZIM, Liverpool, 1983/84)

2. Rabah Madjer (ALG, FC Porto, 1986/87)

3. Abedi Pelé (GHA, Olympique de Marseille, 1992/93)

4. Finidi George (NGA, Ajax Amsterdam, 1994/95)

5. Nwankwo Kanu (NGA, Ajax Amsterdam, 1994/95)

6. Geremi Njitap (CAM, Real Madrid, 1999/00 et 2001/02)

7. Samuel Kuffour (GHA, Bayern Munich, 2000/01)

8. Benni McCarthy (AFS, FC Porto, 2003/04)

9. Salif Diao (SEN, Liverpool, 2004/05)

10. Djimi Traoré (MLI, Liverpool FC, 2004/05)

11. Samuel Eto’o (CAM, FC Barcelone, 2005/06, 2008/09, Inter Milan, 2009/10)

12. Yaya Touré (CIV, FC Barcelone, 2008/09)

13. Seydou Keita (MLI, FC Barcelona, 2008/09, 2010/11)

14. Sulley Muntari (GHA, Inter Milan, 2009/10)

15. McDonald Mariga (KEN, Inter Milan, 2009/10)

16. John Obi Mikel (NGA, Chelsea, 2011/12)

17. Salomon Kalou (CIV, Chelsea, 2011/12)

18. Michael Essien (GHA, Chelsea, 2011/12)

19. Didier Drogba (CIV, Chelsea, 2011/12)

20. Achraf Hakimi (MAR, Real Madrid, 2017/18)

21. Sadio Mané (SEN, Liverpool, 2019/20)

22. Mohamed Salah (EGY, Liverpool, 2019/20)

23. Joël Matip (CAM, Liverpool, 2019/20)

24. Naby Keita (GUI, Liverpool, 2019/20)