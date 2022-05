Les champions d'Afrique se sont mis en évidence, mardi en demi-finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de Villarreal. Et le premier à le faire ne fut pas forcément celui que l'on attendait le plus. Titulaire suite au forfait de dernière minute du Néerlandais Arnaut Danjuma, Boulaye Dia a ouvert la marque sur sa première occasion (3e), sur un service parfait d'Etienne Capoue. Une première pour l'ancien Rémois en Ligue des Champions, qui lançait alors idéalement le sous-marin jaune.

Quand Mané dépasse Drogba

Mais chaque équipe aura eu sa mi-temps, et la seconde verra Liverpool renverser la vapeur pour s'imposer (3-2). Auteur du but de la victoire à l'orée du dernier quart d'heure sur un service du Guinéen Naby Keita, Sadio Mané est entré dans l'histoire de la compétition. En inscrivant sa quinzième réalisation en phase à élimination directe, l'international sénégalais est devenu le seul meilleur buteur africain à atteindre cette barre, devant un certain Didier Drogba (14 buts).



Beau joueur, l'Ivoirien a salué la performance du champion d’Afrique. « Je suis vraiment fier de lui, a déclaré le consultant sur Canal +. Les records sont faits pour être battus. Sans calculer, j’ai établi un record. Et aujourd’hui, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui sont pour moi les meilleurs joueurs africains d’Europe et du monde, se doivent d’atteindre ce niveau. Voire plus. Donc, pour moi, cela représente une fierté de voir mes jeunes frères briller et représenter notre continent comme ça. »