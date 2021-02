Ligue des Champions : Di Maria forfait contre Barcelone

C'est officiel. Alors que l'incertitude planait autour d'Angel Di Maria après sa blessure à Marseille dimanche, le PSG a donné des nouvelles de l'Argentin : « Les examens cliniques et radiologiques confirment la lésion du droit fémoral de la cuisse droite. Nouvelle évaluation dans une semaine pour préciser le pronostic. » Par conséquent, il ratera le match contre Caen en Coupe de France ce mercredi et surtout le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le 16 février. Une grosse perte pour le PSG puisque le milieu était en plutôt bonne forme avec trois buts marqués et sept passes décisives depuis le début de la saison. Pour le moment, sa durée d'indisponibilité n'est pas encore déterminée. Même si le club espère son retour au plus vite, le staff médical sera prudent pour ne pas précipiter les choses et risquer une rechute.

🎙 La conférence de presse de Mauricio Pochettino avant SM Caen - Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/2IG83isnns

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 9, 2021





Où en est l'infirmerie du PSG ?



Une dizaine de joueurs parisiens sont actuellement absents mais devraient faire leur retour d'ici peu. Notamment Abdou Diallo qui peut revenir dans le groupe après avoir été positif à la Covid-19. Quant à Timothée Pembélé, lui est toujours isolé pour les mêmes raisons et est donc toujours absent. Au niveau des reprises, trois joueurs sont concernés. D'abord Keylor Navas, le gardien du PSG, doit être de retour jeudi, d'après un communiqué du club, afin d'être prêt pour le match contre le FC Barcelone. Ander Herrera a, lui, repris l'entraînement collectif ce mardi, néanmoins il ne devrait pas jouer contre Caen mercredi. Autre retour prévu, celui de Colin Dagba, à partir de la semaine prochaine. Pour rappel, le défenseur souffrait d'une lésion à la cuisse droite. L'incertitude plane également autour de Marco Verratti et de Mauro Icardi. Le premier ne jouera pas contre Caen à cause d'une contusion à la hanche droite. Touché à la cuisse droite, Icardi est pour sa part incertain mais pourrait être présent mercredi. Enfin, Juan Bernat ne fera pas son retour de sitôt puisqu'il poursuit la rééducation de son genou.