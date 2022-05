Il y a eu du grabuge samedi soir à Saint-Denis. Alors que la finale de la Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid s'apprêtait à débuter, les grilles d'accès au Stade de France ont été fermées en raison de mouvements de foule. Avec ou sans billet, les personnes alors présentes ont été bloquées et ont été aspergées de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. La séquence a beaucoup fait réagir et Aurore Bergé n'a pas manqué de donner son avis.



La député LREM-Renaissance était l'invitée de la Matinale Week-End diffusée dimanche sur RMC. Face aux débordements, elle a réclamé que la lumière soit faite sur les causes et les circonstances de ce chaos. "Il y a eu des faux supporters qui ont tenté de s'introduire dans le stade et ont eu des comportements inacceptables. Cela doit donner lieu à des sanctions pénales fermes et exemplaires."

Comprendre ce qu'il s'est passé

La femme politique a estimé qu'un audit sera fait, notamment au niveau de l'UEFA concernant la vente de faux billets, mais surtout "pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé, à quel endroit, à quel moment". Pour le reste, Aurore Bergé s'est félicitée du fait qu'"il n'y a pas eu de débordements à la sortie du stade" et a dit sa confiance pour l'organisation à venir des JO 2024. "La France sait organiser de très grandes compétitions internationales" a-t-elle assuré.