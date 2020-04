Après avoir laissé entendre que la fin de cette campagne de Ligue des champions serait programmée au mois de juin, l'UEFA envisagerait désormais le mois d'août pour fixer les rencontres restantes dans la plus prestigieuse des compétitions. Selon les informations du Daily Express, l'instance imagine le scénario suivant : 3 semaines de compétition étalées sur le mois d'août pour condenser au maximum cette plage de compétition et ne pas empiéter sur les compétitions nationales.

3 semaines de compétition en août et des confrontations uniques

Pour rappel, quatre clubs ont déjà composté leur ticket pour les quarts de finale de la compétition : l'Atalanta, l'Atlético Madrid, le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Les huitièmes de finale retour Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea n'ont toujours pas été disputés. Pour les quarts et les demies, une formule avec une seule confrontation sur terrain neutre devient de plus en plus probable.