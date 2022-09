Ligue des Champions : Des affrontements entre les supporters de l'OM et ceux de Tottenham

La commission de discipline de l'UEFA doit rapidement se réunir



L'après-match a été mouvementé au Tottenham Hotspur Stadium. En effet, comme indiqué par RMC Sport, des affrontements se sont déroulés entre supporters de l’OM et de Tottenham. Les premiers cités ont tenté d'aller en découdre avec les fans anglais quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre perdue par les joueurs dirigés par Igor Tudor (2-0). Des projectiles, notamment des bouteilles et un fumigène, ont été lancés depuis le parcage de l'OM.Divers médias anglais et L'Equipe informent également que des fans de l'OM ont donné l'impression - à travers un mouvement de foule - de vouloir de pénétrer sur la pelouse. Les stadiers, aidés par les forces de l'ordre, ont pu apaiser la tension naissante. Ces scènes pourraient engendrer des sanctions pour le club présidé par Pablo Longoria car l'UEFA a en effet ouvert ce jeudi une enquête disciplinaire contre Marseille. "La commission de discipline de l’instance européenne doit se réunir très vite pour statuer sur ce cas", précise RMC Sport. L'instance avait infligé en juin dernier 40 000 euros d’amende et une rencontre à huis clos avec sursis après les incidents survenus à l'Orange Vélodrome face au Feyenoord Rotterdam mais, d'après une source proche de l'UEFA évoquée par RMC,Concernant le volet des arrestations, 5 supporters de l'OM ont été arrêtés d'après les informations de la police partagées auprès de The Athletic.. Pendant le match, des projectiles ont été lancés à plusieurs reprises. Un officier a été blessé lors d'une arrestation et a subi une fracture présumée de la main. Il y a eu de graves désordres à la fin du match et des officiers supplémentaires ont été déployés pour rétablir et maintenir l'ordre", a précisé la police londonienne dans un communiqué.