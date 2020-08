Ligue des champions : Depay n'a pas peur de la Juventus

La jeunesse de l'OL face à l'expérience de la Juve

Pour la première fois depuis 1997, l'OL ne devrait pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine. Reversé dans la partie de tableau la plus compliquée en Ligue des champions si jamais il se défait de la Juve en huitième de finale retour de la C1 (City, Real, Bayern, Barça, Naples), l'OL veut croire en ses chances pour le match face à la Vieille Dame et Cristiano Ronaldo, vendredi soir (21h). Memphis Depay, lui, est persuadé que le groupe dirigé par Rudi Garcia ne craint pas son opposant, et l'a affirmé haut et fort dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA.. On n'a pas peur et les joueurs de la Juventus le savent", a-t-il indiqué dans un premier temps.L'attaquant hollandais est conscient de ce que supposerait une qualification pour la suite de la compétition., mais c'est clair que ce serait marquant pour nous", a jugé Depay, alors que l'OL sera en position de force, vu son avantage obtenu lors du match aller, disputé en février dernier (1-0 grâce à une réalisation de Lucas Tousart).