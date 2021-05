Ander Herrera (PSG)

« On a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a tout essayé. on a bien attaqué, on a créer des problèmes à une équipe qui a très bien joué. On part avec la tête haute. On est triste, ce n'est pas facile d'être finaliste et de sortir parmi les quatre dernières équipes cette année. Mais on ne doit pas changer ce qu'on a fait. On peut toujours s'améliorer. On a encore des titres à gagner, on va tout essayer pour le faire. Il faut maintenant gagner tous nos matchs, qui sont des finales. »

Riyad Mahrez (Manchester City)

« On mérite de passer. On a été efficace là où il le fallait. En première mi-temps, on était moyen. Mais on a su relever notre niveau, on aurait pu marquer trois, quatre buts. En fin de match, ils ont perdu leur nerfs, ils ont pris un rouge. Ça nous a facilité la tâche. Marquer dans les grands matchs, c'est ce qu'on veut quand est footballeur. J'ai marqué trois buts sur les deux matchs, c'est bien pour l"équipe. On a été solides et efficaces. On le mérite. »

Marco Verratti (PSG)

« On devait aller en finale. On était bien dans le match, on prend le but. C'est difficile a digérer. Quand on joue contre les grandes équipes, c'est impossible de faire 90 minutes sans souffrir. Il faut accepter cela. On a joué avec beaucoup de personnalité. Cela s'est joué sur des détails. On a mieux jouer qu'eux. Un jour ou l'autre, ce sera notre chance. »

Marquinhos (PSG)

« On a essayé de tout donner. On a bien commencé le match, avec une pression très haute. Mais ce genre de match se joue sur les détails. On n'a pas profité de nos occasions, alors qu'eux si. En deuxième mi-temps, on essaie de pousser et on prend un but qui nous tue vraiment. On doit s'améliorer. L'an dernier, les petits détails nous ont emmenés en finale. Cette saison, on s'arrête en demies. »