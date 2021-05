Ligue des Champions (Demi-finale retour) : Les compositions de Chelsea - Real Madrid

Qui rejoindra Manchester City en finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain au Stade olympique Atatürk d’Istanbul ? Après le match nul (1-1) lors du match aller, léger avantage pour Chelsea, qui évoluera ce mercredi soir dans son antre de Stamford Bridge. Pour ce match retour, Thomas Tuchel a procédé à un seul changement dans sa composition de départ avec la titularisation de Kai Havertz, double buteur le week-end dernier contre Fulham (2-0), qui remplace l’Américain Christian Pulisic, qui avait marqué le but des Blues à Madrid. Comme souvent avec l’Allemand, N’Golo Kanté sera titulaire dans l’entrejeu, alors que Kurt Zouma et Olivier Giroud seront sur le banc londonien. A noter, que Mateo Kovacic, l’ancien madrilène, est le seul absent à Chelsea.

RAMOS ET MENDY DE RETOUR, HAZARD TITULAIRE

En revanche, de son côté, Zinédine Zidane a fait plusieurs changements pour ce match retour. Après le 3-5-2 de la semaine dernière, le Français a déjà remis en place un schéma tactique plus traditionnel, avec un 4-3-3. Si Raphaël Varane est forfait ce mercredi, les Merengue peuvent en revanche compter sur les retours de Sergio Ramos et Ferlandy Mendy, titulaires en défense. Au milieu, c’est du classique avec le trio Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. Devant, Zidane a choisi de faire confiance à Eden Hazard, de retour depuis quelques matchs et qui retrouve petit à petit du rythme. Le Belge est aligné aux côtés de Karim Benzema et de Vinicius Jr. Comme au match aller, l’attaquant français sera très la principale menace du Real lors de ce match retour.

Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Havertz, Werner, MountArrizabalaga (g.), Caballero (g.), Zouma, James, Alonso, Emerson, Gilmour, Hudson-Odoi, Pulisic, Ziyech, Abraham, GiroudCourtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vinicius Jr, Benzema, HazardAltube (g.), Lunin (g.), Odriozola, M.Gutierrez, Marcelo, Blanco, Valverde, Isco, Arribas, Asensio, Rodrygo, Mariano