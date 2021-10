Ligue des Champions : déjà une "balle de match" pour la Juventus à Saint-Pétersbourg

"C'est une balle de match que nous devons concrétiser pour pouvoir regarder les matches suivants avec une toute autre optique", a assuré le technicien des Bianconeri. La Juventus, en tête de son groupe après ses deux victoires contre Malmö (3-0) et Chelsea (1-0), se méfie toutefois d'une équipe russe qui compte trois points: "C'est une bonne équipe avec des joueurs techniques au milieu et devant. A Londres (défaite 1-0 à Chelsea), ils avaient aussi très bien défendu", a rappelé "Max" Allegri lors d'une conférence de presse à Turin. La Juventus va retrouver son attaquant espagnol Alvaro Morata, entré en jeu contre la Roma (1-0) dimanche et qui "pourrait partir comme titulaire" à Saint-Pétersbourg, selon son entraîneur.

Le meneur argentin Paulo Dybala, touché à une cuisse fin septembre, reste de son côté trop juste: "Il travaille bien, mais il n'a pas encore travaillé avec l'équipe. Il devrait être à disposition" pour le choc contre l'Inter Milan dimanche prochain, au moins pour entrer en cours de jeu, a ajouté Allegri. Arthur Melo, qui a débuté sa saison avec un quart d'heure contre les Giallorossi, après avoir été opéré d'une calcification à la jambe droite en juillet, devrait lui aussi avoir davantage de temps de jeu en Russie mercredi. Allegri n'a toutefois pas encore tranché si le Brésilien débutera ou non, dans un milieu toujours a priori privé d'Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19 il y a une dizaine de jours.