Une gigantesque erreur de casting ? L'OM n'a guère brillé en Ligue des Champions cette saison, un calvaire achevé mercredi soir avec un nouveau revers humiliant concédé à Manchester, face à City. Pour expliquer cette nouvelle débâcle continentale, André Villas-Boas, le technicien marseillais, préfère évoquer la malchance. "On était contents à la mi-temps, les choses se passaient bien, a expliqué le coach Portugais au micro de la chaîne Téléfoot. Après ils ont la 'grosse chance' à 3 minutes de jeu. Ensuite on les a retenus, on a commencé à jouer et à s'aventurer un peu plus. On était aussi contents du résultat en Grèce, on était motivés. Mais regardez, toutes les choses tombent mal dans cette édition. On en tire des leçons mais on prend 3-0, c'est dur, c'est lourd. On ne méritait pas ça mais on va s'en servir pour la prochaine fois", a ainsi déploré le tacticien, lui qui évoque également la mésaventure de Valère Germain, l'attaquant ayant involontairement servi Ferran Torres et permis aux Citizens d'ouvrir la marque. "On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère qui a beaucoup défendu ce soir et qui vient donner un coup de main à Yuto (Nagatomo). Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à Torres sur l'ouverture du score", regrette encore AVB.