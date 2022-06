Ligue des Champions : Darmanin avoue des "gestes inappropriés" de la part des policiers

"Les choses auraient pu être mieux organisées". Ce mercredi, devant la commission des lois du Sénat, Gérald Darmanin a évoqué les incidents survenus samedi lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool (1-0). Selon le ministre de l'intérieur, le gouvernement n'a "rien à cacher" et est prêt à "assumer" ses responsabilités lors de ce fiasco à l'écho mondial. Regrettant les débordements, Darmanin a jugé que "pour les fans de football (...), l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale".



Accompagné par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, Darmanin a évoqué le dispositif de sécurité déployé pour la finale de la Ligue des Champions. 6 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers étaient déployés, donc ce fût à ses yeux "très largement assez d'effectifs de police pour cet événement". Soulignant également l'impact de la grève, qui a perturbé le fonctionnement du RER B, il a aussi annoncé que "deux saisines de l'IGPN" avaient été effectuées.

"Les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies"

Jugeant que "les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies", Darmanin a continué son propos ensuite. "Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés de la part de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. J'ai vu personnellement deux faits, où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi". Il a également expliqué avoir "demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre".

"Entre 57% et 70%" de faux billets détectés lors du premier pré-filtrage

Amélie Oudéa-Castéra a elle tenu à persister en chiffrant à environ 110 000 le nombre de personnes qui se sont présentées autour du Stade de France. "Ce n’est pas une incohérence, mais au contraire une cohérence. Pour les '30 000 à 40 000', nous avons bien dit que c’était des personnes sans billet ou avec des faux billets", a-t-elle commenté devant les sénateurs. Selon Darmanin, le premier pré-filtrage autour du Stade de France a permis de détecter "entre 57% et 70%" de faux billets. Le ministre de l'intérieur a également présenté un document mettant en lumière que 2 589 faux billets avaient été scannés aux portiques du Stade de France.