Mercredi soir, le Paris-Saint-Germain n'a pas réussi à renverser le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Battu 1-0 au match aller après le but de Kingsley Coman, les Parisiens comptaient sur Kylian Mbappé pour s'imposer à Munich. Finalement, ce sont les Bavarois qui ont remporté le match avec les buts d'Eric Maxime Choupo Moting et de Serge Gnabry. Ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale et rejoignent le Milan AC, Chelsea et le Benfica Lisbonne.

"Le Bayern était plus fort"

Lors de cette rencontre, l'un des meilleurs parisiens est le Portugais Danilo Pereira. L'ancien joueur du FC Porto s'est exprimé après la rencontre et était très déçu. Il a tout de même reconnu la supériorité du Bayern Munich. "On doit dire que le Bayern était plus fort que nous, on a eu des occasions en première période, mais on ne les a pas mis. En Ligue des champions, c'est difficile. On a fait des erreurs ensuite. C'est dur de sortir comme ça, mais c'est la Ligue des champions. Le Bayern Munich est une équipe physique, qui gagne beaucoup de duels. Quand on n'en gagne pas beaucoup, c'est difficile. Je n'ai pas trop de mots. On doit continuer à progresser. On doit être fier de nous. On a de grands joueurs ici qui doivent travailler ensemble pour grandir."