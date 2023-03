Daniele Orsato dirigera les débats. Ce nom ne vous dit rien ? Il devrait. L’Italien avait abrité la finale de C1 entre les deux équipes, en 2020 à Lisbonne, au stade de la Luz. Les Bavarois s’étaient déjà imposés 1-0 sur un but de Kingsley Coman (59e minute).

Cette même année, Orsato (47 ans) avait été désigné meilleur arbitre masculin au monde par l’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics). Il avait commencé sa carrière, comme arbitre FIFA en 2010. Il y a quelques mois, il a officié durant les rencontres Qatar-Équateur (match d’ouverture), Argentine-Mexique et Argentine-Croatie (demi-finale) dans le cadre de la Coupe du monde.