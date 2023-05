Ligue des Champions : Courtois aurait joué blessé face à City d'après la presse espagnole

Le Real Madrid a coulé lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City avec une déroute 4 buts à 0. Le tenant du titre a été éliminé aux portes d'une nouvelle finale et il ne gagnera pas de quinzième Ligue des Champions. Malgré un grand Thibaut Courtois en début de rencontre, le Real n'a rien pu faire face aux assauts des joueurs de Pep Guardiola, en feu hier soir devant leur public de l'Etihad Stadium. Et une révélation a été faite concernant le gardien du Real, qui aurait joué blessé lors de cette demi-finale retour. La presse espagnole révèle que Courtois n'était pas à 100%.

Out jusqu'à la fin de saison ?

Ainsi, Marca dévoile que le portier de la Belgique aurait joué avec une déchirure au triceps qu'il aurait contractée avant le match face à Getafe en Liga. Même s'il a été monstrueux en début de match, avec deux gros arrêts face à Haaland et que cette blessure ne s'est pas vu, il s'avère que Marca dévoile que tout le club était inquiet avant le coup d'envoi de la demi-finale retour. Courtois devrait désormais être absent du match face à Valence en Liga, d'autant que le Real n'a plus rien à jouer avec les pertes de ses titres en championnat et en Ligue des Champions à quelques jours d'intervalle.