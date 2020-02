Quand le tirage au sort a mis le Borussia Dortmund sur la route du PSG en Ligue des Champions, le club allemand restait sur trois succès consécutifs. Mais c'est pourtant bien deux mois plus tard qu'il paraît plus effrayant. Le BVB n'a pas réussi à intégrer le duo de tête de la Bundesliga mais il s'est considérablement renforcé pendant le Mercato hivernal. Deux recrues ont fait les gros titres. Deux arrivées qui offrent plusieurs nouvelles options à Lucien Favre à l'entame de la deuxième partie de saison et surtout de ce match face à Paris. Erling Haaland a été le transfert le plus important du début d'année 2020.

Arrivé contre 20 millions d'euros du Red Bull Salzbourg, le Norvégien continue de marquer malgré le changement de championnat. En Allemagne, il a fait trembler les filets à neuf reprises en six matchs. Le joueur de 19 ans est le nouvel attaquant de pointe des Borussen. Il y remplace un Marco Reus blessé et un Paco Alcacer inconstant et vendu à Villarreal. Son profil apporte de la puissance et de l'efficacité devant le but. Son physique vient compléter une attaque qui peut déjà compter sur les fulgurances de Jadon Sancho et la technique de Thorgan Hazard. Ce trident offensif se cherche encore mais à terme, sa complémentarité pourrait faire très très mal.



Emre Can, un homme à tout faire

Une pépite peut en cacher une autre

Avec l'arrivée d'Haaland et les blessures de Julian Brandt ou Marco Reus, Lucien Favre a décidé de pérenniser un système avec trois défenseurs. Une stratégie ambitieuse qui compte notamment sur le recrutement d'Emre Can durant l'hiver pour gagner en solidité . L'Allemand a pour mission de donner de la consistance à l'entre-jeu de Dortmund et colmater les brèches dans un secteur qui prend parfois l'eau, onze buts encaissés en six matchs depuis la fin de la trêve.. Sa frappe de balle peut aussi apporter des solutions supplémentaires en attaque si Haaland est muselé et les ailiers sans solution dans la boîte. Sa magnifique frappe contre le Bayer Leverkusen a été la preuve qu'Emre Can n'est pas seulement venu pour éteindre les incendies en défense. Il peut aussi allumer quelques pétards en attaque.Derrière ces deux joueurs internationaux, un troisième élément à renforcer le BVB en janvier : Giovanni Reyna. Un joueur dont il faudra se méfier tant il se fait une place dans la rotation mise en place par Lucien Favre.Cet ailier gauche pourrait rêver de marquer son premier but professionnel en pro contre le PSG après avoir été particulièrement en vue en Youth League durant l'automne. A 17 ans, il a tout du joueur capable de marcher dans les traces de Mason Greenwood ou Tahith Chong. Car si le Borussia Dortmund s'est renforcé durant l'hiver, il n'a pas renié sa culture. L'actuel troisième de Bundesliga reste un club qui laisse les jeunes aux dents longues s'exprimer au plus haut niveau.