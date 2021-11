Ligue des Champions : Comme Leipzig, Nkunku à la recherche d'un nouveau souffle

Auteur de neuf buts lors de ses dix premiers matches toutes compétitions confondues, dont deux doublés en championnat et un triplé en C1 face à Manchester City mi-septembre (défaite 6-3), l'ailier de 23 ans est depuis un mois resté muet. Et alors qu'il avait joué jusqu'ici presque systématiquement l'intégralité des rencontres de championnat avec les "Roten Bullen", dont il est devenu sous les ordres de l'Américain Jesse Marsch un titulaire indiscutable, il a été remplacé en cours de match lors des deux dernières rencontres.

Sa période de moins bien déteint sur son club: dauphin du Bayern Munich l'an dernier, Leipzig ne pointe actuellement qu'à la 8e place en Bundesliga, bien loin de ses prétentions. Marsch, qui a repris les rênes du RB à l'intersaison, paraît déjà résigné: "Nous ne sommes pas une équipe prête à jouer le titre" cette année, a-t-il avoué après un nouveau faux pas en championnat samedi (1-1 contre Francfort). Une rencontre lors de laquelle l'ancien Parisien, auteur d'une frappe déviée par son ex-coéquipier Kevin Trapp, n'a pas vraiment brillé.

Repositionné en pointe

La pression serait-elle trop importante sur ses épaules ? Jamais le natif de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) n'avait autant été mis sous le feu des projecteurs que cette saison. Et son entraîneur y est sans doute pour quelque chose: il doit peut-être regretter sa phrase lâchée -trop hâtivement?- après son premier doublé fin septembre contre le Hertha Berlin, affirmant que "le garçon n'a pas de faiblesses". "C'est pour moi un super joueur, il essaye chaque jour d'apprendre un peu plus. Il est intelligent, rapide, incisif", s'était alors enthousiasmé Marsch, qui l'a repositionné en attaquant pur, alors que son ancien entraîneur Julian Nagelsmann l'utilisait plutôt en milieu offensif excentré.

Kimpembe : "Nkunku fait partie des grands"

"Au début, je n'étais pas prêt pour finir un match. Mais j'ai travaillé, je veux être efficace sur le terrain, plutôt que de faire des beaux gestes", a confié Nkunku dans une récente interview à Téléfoot. C'est dans cette position plus centrale qu'il arrive à exprimer au mieux son explosivité, s'appuyant sur son incroyable vitesse, parfois mesurée à 36km/h. Un atout dont il entend bien profiter mercredi face à la défense parisienne et notamment Presnel Kimpembe. "Avec Kimpembe on est amis, mais mercredi il n'y aura pas de copain, on sera adversaires. Mais ça ne changera en rien notre amitié", selon lui.

Revenir au PSG ? "Pourquoi pas"

L'actuel quatrième meilleur buteur de C1 (4 buts) n'a d'ailleurs pas fermé la porte à un éventuel retour dans son club formateur, qu'il avait quitté en 2019 pour quelque 13 millions d'euros. "Mon passage au PSG m'a fait grandir. Il n'y a aucun regret. Ça m'a donné beaucoup d'expérience et ça, j'en suis fier. C'est mon club formateur, j'ai beaucoup d'amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas ?", s'est-il interrogé au micro de TF1.

Sauf que le club de la capitale devrait alors mettre la main à la poche, son ancien joyau désormais bien poli étant désormais estimé à 47 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Son nouveau statut chez le vice-champion d'Allemagne en fait également un candidat potentiel chez les Bleus, son "rêve de gamin". "Je sais que le sélectionneur et son staff regardent les matches. A moi de garder un niveau de performance haut et régulier. C'est ça qui va sûrement m'amener un jour en équipe de France", espère Nkunku. Rien de mieux qu'une rencontre face au PSG pour tenter de briller et s'inviter un jour, pourquoi pas, chez les Bleus.

