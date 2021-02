Ligue des Champions : Comme Buffon, ces légendes qui n'ont jamais gagné la C1

Gianluigi Buffon n'est plus à présenter. Âgé aujourd'hui de 43 ans, le gardien de but dispute actuellement sa 26eme saison chez les professionnels. Champion du monde, vainqueur de la Coupe de l'UEFA, dix fois champion d'Italie, champion de France ou bien encore cinq fois vainqueur de la Coupe d'Italie, l'ancien international italien a tout gagné... ou presque. Car parmi ce palmarès impressionnant, il manque un trophée de poids, à savoir la Ligue des Champions. En effet, le natif de Carrare a beau avoir disputé un total de trois finales dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, il n'a jamais réussi à franchir la dernière marche tant espérée.

Thuram a disputé la finale de 2003 avec la Juventus Turin



En 2003, la Juventus Turin est tombée contre l'AC Milan (0-0, 2-3 tab), face au FC Barcelone (1-3) en 2015 puis contre le Real Madrid (1-4) en 2017. Buffon aimerait certainement boucler la boucle, pour sa 18eme campagne de C1, avant peut-être de raccrocher définitivement ses gants. Le portier n'est pas la seule légende du ballon rond à ne pas avoir réussi à soulever ce prestigieux trophée. D'autres footballeurs incroyables, qui sont parfois même plus en activité, sont également dans ce cas-là. La liste est même particulièrement longue. Toujours au poste de gardien de but, on retrouve notamment Lev Yachine. En défense, on peut notamment citer Lilian Thuram, seulement finaliste en 2003 avec la Juventus Turin, ou bien encore Fabio Cannavaro.

Deux échecs en finale pour Matthäus et Ballack



Au milieu de terrain, il y a évidemment Francesco Totti, ou bien encore Patrick Vieira, sans oublier Pavel Nedved, finaliste avec la Juventus Turin en 2003. De son côté, Lothar Matthäus en a disputé deux, à chaque fois avec le Bayern Munich, en 1987 et en 1999. Deux échecs en finale, c'est ce que Michael Ballack a également connu, en 2002, avec le Bayer Leverkusen, puis avec Chelsea en 2008. Enfin, devant, comment ne pas penser au regretté Diego Maradona ou bien alors au Brésilien Ronaldo ainsi qu'à Roberto Baggio ou encore Ruud van Nistelrooy et George Weah. De son côté, Dennis Bergkamp a été finaliste en 2006 avec Arsenal, alors que Romario l'a été, en 1994, avec le FC Barcelone. Encore en activité, Zlatan Ibrahimovic (39 ans), pensionnaire de l'AC Milan, est également dans ce cas-là.