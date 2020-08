Ligue des champions : Coman forfait pour Bayern - Chelsea

Le Bayern Munich, fort de son avantage obtenu lors du match aller contre Chelsea (3-0) devra composer sans Kingsley Coman, son ailier français, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face aux Blues, samedi soir (21h). Il est à noter que le natif de Paris n'avait pas été présent lors de la dernière séance d'entraînement des Bavarois, vendredi.

🗣️ Hansi #Flick: "Kingsley #Coman is unavailable tomorrow. In @ivanperisic44 and @Phil_Coutinho we have two options in this position."#UCL #FCBCFC #packmas