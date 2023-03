C’était redouté, c’est désormais officiel. Blessé depuis la rencontre face à Lille, Neymar sera forfait pour la confrontation retour face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des Champions. C’est Christophe Galtier qui l’a confirmé en conférence de presse avant le match contre Nantes. "Neymar sera-t-il là face au Bayern? Non” a-t-il indiqué. Le technicien du PSG est également revenu sur les conséquences de son absence pour les deux prochains matchs.

"Je pense qu'il sera forfait face au Bayern Munich. Sur les deux prochains matchs (contre Nantes et le Bayern, ndlr), on n'aura pas Ney dispo. Le travail de mes deux attaquants (Messi et Mbappé) et de mes trois milieux de terrain a été remarquable à Marseille. Notre bloc était beaucoup plus compact, plus dense. On a gagné beaucoup plus de duel que d’habitude. Avec l'absence de Ney - au lieu d'avoir deux milieux et trois offensifs -, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l'absence de Ney est anodine, non. Il faut partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous" déplore-t-il.