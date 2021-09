Ligue des Champions : Chelsea peut-il faire le doublé ?

Le cru 2020 était déjà excellent, celui de 2021 s'apparente comme parfait bien qu'il n'y figure qu'une seule référence. Il y a quelques semaines, en recrutant Romelu Lukaku, attaquant prolifique de l'Inter Milan championne d'Italie en titre, les dirigeants de Chelsea ont coché l'ultime case manquante ou disons défaillante de leur effectif en attaque. Après Havertz, Werner, Ziyech, Silva, Mendy, Chilwell et Sarr pour ne citer qu'eux l'an dernier, Roman Abramovitch, le propriétaire du club, a mis le paquet sur Romelu Lukaku (115 millions d'euros) pour recruter, avec l'aval de Thomas Tuchel, la dernière pièce de son empire. À l'énoncé de ce transfert, nombreux ont été ceux à saluer l'idée.

En recrutant l'avant-centre belge, Chelsea s'est offert les services d'un monstre d'efficacité à l'avant. L'ancien joueur de Manchester United aura pour unique mission de faire mieux que Timo Werner, l'ancien de Leipzig, qui a toutes les peines du monde à justifier les 53 millions d'euros placés en lui. Pour son premier match avec les Blues contre Arsenal, Romelu Lukaku a mis tout le monde dans sa poche en ouvrant la marque. Depuis, le Belge a enchaîné les bonnes prestations avec notamment un doublé, samedi contre Aston Villa (3-0). Avec le même bilan que Manchester United et Liverpool (trois victoires, un nul), l'équipe du sud-ouest de Londres peut logiquement se placer pour le titre de Premier League, plus gagné depuis 2017.

Un effectif très complet

Ce mardi soir, à l'occasion de l'entrée en lice du champion d'Europe en titre à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg, Chelsea entend marquer son territoire dans ce groupe H. Avec aussi Malmö et la Juventus, les Blues peuvent espérer la première place d'autant que la Vieille Dame peine à se remettre dans le droit chemin avec le retour de Massimiliano Allegri et surtout, le départ de Cristiano Ronaldo. Mais point d'excès de confiance du côté du club londonien. En conférence de presse, l'entraîneur Thomas Tuchel a rappelé l'importance de bien débuter : « Oui, ma plus belle victoire est le succès en finale de Ligue des Champions. Mais je trouve difficile d'évaluer nos réussites. J'essaie avec mon équipe d'obtenir le meilleur résultat possible, c'est ce que j'ai toujours fait. C'était une soirée extraordinaire mais honnêtement, j'ai l'impression que ça fait longtemps et il faut que ça se passe comme cela. Le titre de l'an dernier est déjà loin. Le match le plus important est demain car on entame cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. »

L'ancien entraîneur du PSG a trouvé, depuis son arrivée au début de l'année, la formule magique avec ce 3-4-3. Édouard Mendy, le portier recruté au Stade Rennais, n'en finit pas d'étonner les observateurs, la paire Jorginho-Kanté est redoutable alors que Mount et Havertz font des étincelles sur les côtés. Avec Lukaku en pointe pour finir le job, Chelsea a tout pour garder sa couronne.