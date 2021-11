Des Bleus irrésistibles

Le Barça fait chou blanc



WHAT. A. GOAL!



Lewandowski puts Bayern in front via a spectacular overhead kick 🤯#UCL pic.twitter.com/zUGoHI8tyr

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021

L’Atalanta manque le coche

La vengeance est un plat qui se mange froid. Dominé par la Juventus lors du match aller, Chelsea a pris sa revanche sur l’équipe piémontaise lors de la seconde manche à Stamford Bridge. A domicile,C’était LA performance de la soirée en Ligue des Champions.Certes, la Vieille Dame était déjà qualifiée avant cette journée, mais cela n’enlève rien au mérite des Blues.et leur brillante prestation a été matérialisée par de Chalobah, de Reece James, de Callum Hudson-Odoi et de Werner. La réalisation la plus marquante était celle de 3-0 car elle résultait d’une merveille de séquence collective, avec des transmissions à une touche de balle. En somme, le champion d’Europe en titre a été à la hauteur de son rang. En gagnant, Chelsea passe devant la Juventus au classement.Dans le même groupe, Malmo a dû se contenter d'un nul contre le Zenit St-Petersbourg (1-1). Un pénalty de Rakytskyi dans les arrêts du jeu a été sauvé les Russes de la défaite. Avec ce résultat, la bande à Semak est assurée d'être reversée en Ligue Europa.Durant cette soirée, tous les regards étaient braqués sur Barcelone où Xavi dirigeait son premier match de Ligue des Champions. Son Barcelone accueillait le Benfica Lisbonne. Les Catalans ont dominé mais stérilement, ce qui a donné lieu à un nul vierge (0-0). Frenkie De Jong a eu la meilleure occasion du match, avec une reprise qui a échoué sur la transversale à 20 minutes du terme. En partageant les points,Le Bayern qui, de son côté, a enchainé par un cinquième succès en autant de matches. Grâce notamment à un but de Lewandowski, l’équipe munichoise a disposé de Dynamo Kiev à l’extérieur (2-1).Dans le groupe F, et après le succès de Manchester United à Villarreal (2-0),Et la soirée aurait pu être encore plus frustrante pour les Lombards si Luis Muriel n’avait pas égalisé dans les arrêts du jeu. L’équipe de Gasperini reste troisième au classement derrière Villarreal, qu’elle affronte à domicile lors de la dernière journée.Pour finir, dans le Groupe G, le LOSC a signé un joli coup en prenant le meilleur sur le RB Salzbourg (1-0).Le FC Séville s’est relancé, de son côté, en l’emportant 2-0 contre Wolfsburg.