Ligue des Champions : Chelsea dans le dernier carré

Pour la première fois depuis 2012, l’année de son premier et unique sacre sur la scène continentale, Chelsea va prendre part aux demi-finales de la Ligue des Champions. Les Blues ont obtenu ce privilège en écartant Porto de leur chemin. Contre les Portugais, et comme ils l’ont fait face à l’Atlético Madrid au précédent tour, les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve d'une belle solidité, uniquement mise à mal dans les arrêts de jeu du match sur un retourné acrobatique de Mehdi Taremi.

Vainqueurs 2-0 à l’aller, les Londoniens ont fait le pari de gérer leur avantage, plutôt qu'essayer de le conforter. C’était risqué, mais au vu du résultat final et du nombre réduit d'alertes sur les buts gardés par Edouard Mendy, force est de reconnaitre que c’était la bonne approche. Les Anglais n’ont subi que peu de situations chaudes. Et il n'y a que le rentrant Mehdi Taremi qui a réussi à les inquiéter. Après une première tentative de la tête à la 65e, il a fait mouche sur un brillant geste dans les arrêts de jeu, mais ce fut trop tard pour espérer ajouter un deuxième.

Comme il y a une semaine, l’équipe de Sergio Conceiçao a eu beaucoup de peines pour contourner le bloc adverse. Les Lusitaniens ont eu globalement la maitrise du ballon, mais dans le dernier tiers du terrain ils ont été impuissants devant une défense très bien organisée. Moussa Maréga, l’avant-centre de l’équipe, a d’ailleurs été complètement transparent, et a dû laisser sa place à un quart d’heure de la fin.

0 - Chelsea v Porto is only the second match in this season's UEFA Champions League to see neither side muster a shot on target in the first half, after Dynamo Kyiv v Ferencvaros in December. Ebbing. formulé lundi en conférence de presse, pourrait bien être exaucé dès cette saison.