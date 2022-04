Ligue des Champions : Chelsea a besoin d'un "scénario de rêve", admet Thomas Tuchel

"Toujours permis de rêver"

Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea): "Il nous faudra rien de moins qu'un scénario de rêve si on veut être capable de surmonter ça. La tâche est incroyablement difficile, compte tenu du résultat du match aller, de l'endroit où on joue, de l'adversaire et du niveau de compétition. Mais c'est toujours permis de rêver (...) C'est du sport, c'est un jeu et c'est la beauté de ce jeu que tout est possible, toujours (...) Peut-être qu'on arrivera à réaliser notre rêve, mais, de façon réaliste, il faudra tout donner et qu'on soit à notre meilleur niveau".

Chelsea va "tout donner"

Tuchel: "On ne conditionne pas notre engagement ou notre confiance en fonction de nos chances d'atteindre un bon résultat. On ne l'a jamais fait et ça ne commencera pas demain. On ne va pas donner moins parce que c'est très improbable qu'on y arrive. C'est improbable, mais ça vaut le coup d'essayer et on essaiera. Ce sera une grande soirée, un gros match (...) Il ne faut pas accepter (l'élimination) avant que ce soit fini. Il faut donner tout ce qu'on peut sur le terrain on doit montrer qu'on peut travailler plus dur, qu'on peut jouer mieux, prendre plus de risques et montrer notre vrai visage en usant tout notre potentiel et on acceptera ce qui en ressortira".

La magie de Bernabeu

Tuchel: "Jouer en tant qu'équipe visiteuse à Bernabeu est l'un des plus gros défis qui soient. C'est encore plus dur quand on doit atteindre un certain résultat, quand il faut gagner par au moins deux buts d'écart. C'est presque impossible, mais (Bernabeau) est aussi une scène où on peut se sublimer et on a besoin de se sublimer".

Faire "un match plus physique"

Tuchel: "On voulait être plus physique mais on n'a pas travaillé assez dur et de façon assez intensive à l'aller. On a aussi le désavantage d'affronter le Real qui a droit à 5 remplacements toute la saison, alors que nous jouons dans le championnat le plus exigeant en jouant presque tous les matches possibles de la saison. Donc c'est pas toujours facile de jouer physiquement. On est une équipe qui a besoin de cette dimension athlétique, d'être affûté, d'être déterminée pour être spéciale. On n'a pas réussi à le faire assez au dernier match. C'était aussi dû à leur qualité et leur capacité à ralentir le jeu, à contrôler le match grâce à la possession de balle. On a eu du mal dans le contre-pressing et dans l'intensité des courses. Est-ce qu'on y arrivera cette fois ? On verra. Le match est totalement différent. Mais il faudra un match plus physique, ce sera une partie de la solution".