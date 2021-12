Ligue des Champions : Ceferin présente ses excuses après le tirage au sort raté

"Objectivement c'est de la faute de l'UEFA"



Une dépendance trop importante envers les technologies d'après Ceferin

. Dans un premier temps, Andrey Arshavin a tiré une boule Manchester United au moment de déterminer l'adversaire de Villarreal, alors que les deux formations étaient dans le même groupe, ne pouvant donc pas s'affronter. Par la suite, alors qu'il était venu le temps de trouver un opposant à l'Atlético de Madrid, c'est le nom de Liverpool qui est apparu, alors que les Reds étaient dans le même groupe. Ainsi, l'UEFA a été contrainte d'effectuer un second tirage, définitif, celui-ci.Lors d'une conférence de presse, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a présenté ses excuses suite à ce raté mémorable de la part de l'instance, confirmant par la même occasion qu'il avait été causé par une erreur d'ordre technologique.(...) On ne savait pas quand l'erreur était arrivée. J'ai déclaré qu'une erreur devenait une faute seulement si on refusait de la corriger", a-t-il indiqué, dans des propos relatés par RMC Sport.De fait, il a également affirmé qu'il serait désormais prioritaire d'éviter une nouvelle bourde de ce type, évoquant des mesures qui vont être prises dans le futur, sans en préciser la teneur. "On ne devrait pas être autant dépendants des technologies.On s'excuse auprès de tout le monde. Mais les erreurs arrivent. Ce n'était pas une erreur humaine, mais une erreur technologique", a clamé Ceferin.