Ligue des Champions : Ce que va coûter au Barça le huis clos contre Naples

Le FC Barcelone doit lui aussi composer avec l'épidémie du coronavirus qui est présente à travers la planète. Alors que le championnat espagnol, la Liga, verra ses rencontres se dérouler à huis clos pour les deux prochaines semaines, les compétitions européennes comme par exemple la Ligue des Champions, sont touchées. Ainsi, il a été officialisé ce mardi matin que la rencontre prévue le 18 mars prochain entre le Barça et Naples, en huitième de finale de la compétition, sera jouée à huis clos en Espagne. Lors du match aller en Italie, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité (1-1). Antoine Griezmann ayant été buteur en faveur des Blaugrana.

La santé en priorité pour le Barça





Le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, s'est exprimé suite à la décision. « L a recommandation de jouer à huis clos, nous l'avons prise comme une obligation, nous sommes désolés pour les fans et le monde du football, mais nous devons être responsables. Nous voulions jouer devant les nôtres. Ensuite, le gouvernement a décrété la clôture des matches de championnat. Les joueurs de Naples arriveront en toute sécurité malgré l'annulation des vols. Il a fait ces déclarations dans le cadre du cycle du Barcelona Capital Forum où il a été interviewé par le Mundo Deportivo. Bartomeu a évoqué ainsi « une composante secondaire, la première chose est la santé. Ensuite, le préjudice économique peut être estimé à environ six millions d'euros » , a commenté le président du FC Barcelone.