Ligue des champions - Boateng : "Lyon est une équipe très disciplinée"

Jérôme Boateng devait, comme beaucoup, s'attendre à une demi-finale entre le Bayern Munich et Manchester City, mais c'est l'Olympique Lyonnais qui se présentera devant le club allemand, mercredi soir, en demi-finales de la Ligue des champions (21h), après avoir su gagner contre l'équipe dirigée par Pep Guardiola (3-1) au tour précédent. En conférence de presse, le central a reconnu avoir été surpris par la victoire des joueurs de Rudi Garcia, valorisant la qualité d'organisation des lyonnais.

Objectif finale pour le Bayern

"Je ne dirais pas que nous étions heureux, mais nous avons tous été surpris par ce résultat. Mais il ne faut pas oublier que Lyon a mis la Juventus dehors. Le match de samedi était un peu étrange : City a eu en grande partie la possession du ballon et Lyon a parfaitement su concrétiser ses occasions. Il faut dire que c'est une équipe très disciplinée et ce sera difficile pour nous. Bien sûr, c'était inattendu mais cela ne veut pas dire que nous sommes heureux. Au bout du compte, nous ne nous soucions pas de savoir contre qui nous jouons parce que nous voulons atteindre la finale. Que ce soit City ou Lyon, nous voulons simplement atteindre la finale", a expliqué le joueur de 31 ans.



Par ailleurs, alors qu'il y aura deux duels entre l'Allemagne et la France, avec également le PSG-Leipzig de mardi soir, Boateng n'a pas souhaité émettre un jugement hâtif sur les niveaux des championnats. "En ce qui concerne la Ligue 1, c'est bien de voir qu'il n'y a pas toujours que Paris, mais qu'il y a une autre équipe en demi-finale. Mais cela ne compte que pour cette saison. Il ne faut pas oublier que les clubs anglais et espagnols ont toujours atteint les demi-finales ou la finale ces dernières années. Je ne dirais pas qu'une nouvelle ère a commencé. Il faudrait attendre quelques années pour le dire."