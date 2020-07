Ligue des champions : Boateng demande aux joueurs de poser le genou à terre

Mort le 25 mai lors d'un contrôle de police à Minneapolis (Minnesota), George Floyd a répété plus d'une vingtaine de fois qu'il ne pouvait plus respirer avant de succomber. Depuis le décès de l'homme qui avait 46 ans, les joueurs posent un genou à terre en soutien au mouvement Black Lives Matter. Le défenseur central du Bayern Munich, Jérôme Boateng, sera mobilisé durant le mois d'août avec son équipe, notamment pour un huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea, après un large succès à l'aller (3-0) et il a demandé à ses homologues de faire perdurer le geste.

Bayern's Jerome Boateng wants players to still take a knee in the Champions League - "very powerful, very important," racism "is not something that goes in a month. You never can do enough. If we were, we’d not be in this situation still talking about it"https://t.co/081sKZceFe