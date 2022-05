Ligue des Champions : Benzema désigné joueur de la saison par l'UEFA

Qui d'autre ? Cette année, Karim Benzema s'est montré incontournable, en Liga (27 réalisations, titre de champion d'Espagne), comme en Ligue des Champions. Meilleur buteur de la compétition avec 15 buts, l'attaquant a remporté sa 5ème C1, samedi soir au Stade de France face à Liverpool (1-0). Auteur de 10 buts lors de la phase à élimination directe, l'ancien élément de l'OL a marqué de son empreinte cette édition, contribuant grandement au 14ème sacre du Real Madrid dans la reine des compétitions de clubs. C'est donc en toute logique qu'il a été élu meilleur joueur de la compétition, ce mardi, par l'UEFA.

> Les 15 buts de Karim Benzema en Ligue des Champions <

Immense favori au prochain Ballon d'Or

Déjà présent dans l'équipe-type de la compétition (avec notamment Kylian Mbappé), Benzema ne se trouve désormais plus qu’à une victoire finale de rejoindre Francisco Gento, seul joueur ayant remporté 6 Ligue des Champions. Il n'est pas le seul à pouvoir encore rejoindre la légende du club merengue. En effet, Dani Carvajal, Luka Modric, Gareth Bale, Nacho et Casemiro peuvent aussi rejoindre Gento, avec possiblement 6 C1 remportées avec le Real. Ce qui ne sera pas le cas pour Isco et Marcelo, qui en comptent 5 mais n'évolueront plus à Madrid, ni celui de Toni Kroos, qui totalise également 5 C1, mais avait triomphé la toute première fois en 2013 avec le Bayern Munich.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL





Après la finale de samedi, Karim Benzema s'était exprimé au micro de Canal +. "Maintenant, je vais aller en sélection, mais... Je pense qu’en club, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas je suis fier de ce que j’ai réussi", disait-il, avec le Ballon d'Or 2022 dans un coin de la tête. C'est le 17 octobre prochain que la récompense individuelle sera remise et Lionel Messi, septuple vainqueur, a lui-même désigné Benzema comme son très probable successeur. Au micro de TyC Sports, le natif de Rosario a jugé qu'il n'y avait "pas de doutes". "C'est évident que Benzema a fait une saison spectaculaire et il a gagné la Ligue des Champions, étant très important dans tous les matchs des huitièmes jusqu'à la finale. Je crois que cette année, il n'y a pas de doutes", a-t-il expliqué.

> Lionel Messi vote Benzema pour le Ballon d'Or <