Ligue des Champions : Benjamin Mendy, en perte de vitesse

Pour la première fois depuis son départ à Manchester City, Benjamin Mendy revient dans son Ile-de-France natale pour un match officiel avec son club. Mais le joueur formé au Havre n'a pas l'assurance de fouler la pelouse du Parc des Princes. Cette saison, il n'est plus que la troisième option de Pep Guardiola au poste de latéral gauche. Le Français n'a été titularisé qu'à 15 reprises toutes compétitions confondues et n'a joué que 78 petites minutes en Ligue des Champions depuis le début de la saison.

Sur la pelouse de l'Olympiacos à la fin du mois de novembre, le champion du Monde 2018 avait été préféré à Oleksandr Zinchenko pour suppléer Joao Cancelo. Une situation devenue rare... L'ancien défenseur le plus cher du monde est apprécié et soutenu par Pep Guardiola, même quand il est blessé ou critiqué dans la presse après avoir enfreint le protocole sanitaire, mais il n'a plus sa confiance.

Mendy n'a pas du tout participé à la série de 15 victoires consécutives de City

Sorti du onze durant l'automne à cause d'une blessure musculaire, Benjamin Mendy n'y est jamais vraiment revenu. Malgré un apport offensif intéressant (2 buts, 1 passe décisive), son entraîneur lui a reproché le manque de garanties défensives qu'il propose. Un vrai problème pour le leader de la Premier League qui a construit ses succès grâce à une défense de fer. C'est d'ailleurs sans lui que les 15 victoires consécutives ont été enchaînées durant l'hiver. Ce constat fait mal. Titulaire lors de trois matchs d'affilée entre la mi-mars et début avril, l'ancien Monégasque a reperdu sa place après la défaite contre Leeds.

C'est depuis le banc qu'il a notamment assisté au sacre en finale de la Carabao Cup ce week-end. Une vraie déception. Enfin débarrassé de ses blessures à répétition, Benjamin Mendy avait une belle opportunité de s'imposer à Manchester City en réalisant une première saison pleine depuis son arrivée en Angleterre. Au lieu de ça, son temps de jeu déjà faible a été encore réduit, notamment parce que Joao Cancelo a impressionné dans un rôle de latéral droitier qui joue à gauche. Une situation compliquée que même un retour dans l'Hexagone pour une demi-finale de Ligue des Champions ne risque pas de faire oublier.