Ligue des Champions : Benfica, Malmö et les Young Boys se qualifient en phase de groupes

⏰ RESULTS ⏰

Benfica, Malmö & Young Boys through to Champions League group stage! 👏👏👏



🤔 Which side are you backing to impress most this season?#UCL



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2021

Tombeur du Spartak Moscou lors du tour précédent (4-0 en cumulé),Vainqueur il y a six jours 2-1 contre son opposant, Benfica a rapidement dû faire face à quelques problèmes, avec l'exclusion de Verissimo dès la 32ème minute de cette rencontre retour, disputée dans une enceinte du Philips Stadion en fusion. Concédant 21 tirs, cédant la possession au PSV, jusqu'à 73%, Benfica a pu compter sur un Nicolas Otamendi excellent en défense centrale afin de ne pas concéder de buts et finalement obtenir un 0-0 suffisant pour passer l'étape des barrages.Dans les autres rencontres de ce mardi soir, les Young Boys et Ferencváros ont livré une rencontre prolifique. Vainqueurs 3-2 à l'aller, les premiers se sont imposés sur le même score à l'extérieur. Enfin, vainqueur à l'aller face à Ludogorets (2-0), Malmö a connu quelques difficultés mais a finalement été capable de se qualifier malgré une défaite 2-1. Veljko Birmancevic a inscrit un but décisif alors qu'Anton Nedyalko et Pieros Sotiriou ont scoré pour les locaux.PSV Eindhoven -(0-0)Ludogorets -(2-1)Ferencváros -(2-3)