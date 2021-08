Ligue des Champions : Ben Yedder titulaire contre le Shakhtar

L'opposition devrait être d'un autre niveau. Après avoir éliminé le Sparta Prague (0-2 ; 3-1), les Monégasques de Niko Kovac devraient avoir un défi plus coriace devant eux avec une opposition face au Shakhtar Donetsk, habitué de la compétition et désormais entraîné par Roberto De Zerbi, l'ancien coach de Sassuolo. Dans l'optique de la manche aller de cette double confrontation du barrage aller de la Ligue des Champions (21 heures), Kovac a pris quelques décisions fortes, notamment celle de titulariser, comme il l'avait annoncé lundi, Benoît Badiashile et Wissam Ben Yedder. Alexander Nübel, qui était incertain à cause de problèmes gastriques, est lui remplacé par Radoslaw Majecki dans les buts du club princier. Aleksandr Golovin et Kevin Volland seront eux chargés de mener l'attaque de Monaco aux côtés de Ben Yedder.

En face, pour ce déplacement en Principauté, le Shakhtar sera disposé dans un onze relativement classique sous la direction de Roberto De Zerbi, avec les présences de Pedrinho, Solomon, ou encore Traoré. Le technicien italien a expliqué hier, lundi, s'attendre à une opposition relevée face à l'ASM, malgré les débuts compliqués de Monaco dans le championnat de France (un nul et une défaite en deux matchs).: Majecki - Caio Henrique, Maripan, Badiashile, Sidibé -Gelson Martins, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Volland.: Trubin - Dodô, Marlon, Vitão, Matvienko - Maycon, Marcos Antônio - Tetê, Pedrinho, Solomon - L. Traoré.