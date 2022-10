Ligue des Champions : Avec Leroy Sané, le Bayern est en feu

En cas de victoire munichoise mercredi en Bohème, les joueurs de Julian Nagelsmann totaliseront douze points et auront une oreille attentive à ce qui se passera au Camp Nou. Seule une victoire du FC Barcelone contre l'Inter Milan pourra alors empêcher la qualification, dès cette 4e journée, des Bavarois. Le parcours jusqu'à présent sans faute des Munichois, avec notamment deux succès probants à Milan contre l'Inter (2-0) et contre le Barça à domicile (2-0) avant le gala offensif à l'Allianz Arena face à Plzen (5-0), est à mettre en partie à l'actif de Leroy Sané.

Dans les pas de Robert Lewandowski, qui était le seul joueur du Bayern avant Sané à inscrire un but lors des trois premiers matches de la phase de groupes, l'international allemand est l'homme le plus en vue du Bayern ces dernières semaines aux côtés de Jamal Musiala, absent en République tchèque en raison d'une infection au Covid-19.

L'espoir du six sur six

"J'apprécie beaucoup Leroy comme homme, il sourit toujours, il est toujours de bonne humeur. Et comme joueur, il a des qualités incroyables. C'est un des meilleurs joueurs en Europe", estime Julian Nagelsmann, louant sa vitesse de dribble, ses passes, son sens du timing. Formé à Schalke et grand espoir du football allemand, Sané a passé quatre années à Manchester City de 2016 à 2020, avant de rejoindre la Bavière, après une saison quasiment blanche en raison d'une grave blessure à un genou. Il réalise de loin son meilleur début de saison avec le Bayern, avec ses quatre buts en C1 -un contre l'Inter (et un but contre-son-camp intériste provoqué), un contre le Barça et deux contre Plzen-, deuxième au classement des buteurs derrière Erling Haaland, autant de réalisations en Bundesliga, et une place de titulaire retrouvée.

"Ça fait maintenant quelques semaines qu'il se montre sous un bon jour. Il a compris ce que les spectateurs, et nous tous, attendons de lui, et ce que nous aimons chez lui", glisse le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic. Un nouveau but mercredi à Plzen et Sané entretiendrait l'espoir d'être buteur à chacune des journées de la phase de groupes, performance que Lewandowski n'était pas parvenu à réaliser. En 2019/20 et en 2021/22, l'attaquant polonais, parti au Barça cet été, avait vu sa série s'arrêter lors de la sixième journée.