Ligue des Champions : Aulas annonce un huis clos entre la Juve et l'OL

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a donné des nouvelles au sujet du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre l'OL et la Juventus Turin, qui se tiendra le 17 mars prochain en Italie. L'OL reste sur une défaite concédée face à Lille, dimanche en Ligue 1 et demeure positionné à la septième place du classement de Ligue 1, à 10 points de la troisième, qualificative pour le tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions et occupée par le Stade Rennais.

Aulas reste inquiet sur le traitement donné à Lyon

Joint par l'Equipe, le président de l'OL a assuré que la rencontre se déroulerait à huis clos, comme de nombreux matches à ce stade de la compétition en raison de l'épidémie du coronavirus (Valence-Atalanta, PSG-Borussia Dortmund, Barcelone-Naples, Bayern-Chelsea). « La Juve nous a confirmé que l’on jouait mardi soir à huis clos à Turin. Cela a été validé par l’UEFA (...) Le premier ministre italien a dit qu’aucun match ne devait se jouer, puis a dit que cela concernait les matches nationaux et pas internationaux. Ce qui nous inquiète, ce sont ces dispositions à géométrie variable. Et pour les matches internationaux, bizarrement, on ne protège pas les équipes visiteuses... », a indiqué Jean-Michel Aulas. Au match aller, l'OL s'était imposé sur la plus petite marge face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo grâce à un but inscrit par Lucas Toussart.