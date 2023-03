Tottenham accueille l’AC Milan en 8e de finale retour de la Ligue des champions avec un but de retard. À l’aller, les Lombards l’avaient emporté 1-0 grâce à l’international espagnol Brahim Diaz (but inscrit dès la 7e minute).

Le gardien français Mike Maignan sera titulaire dans les cages italiennes. Blessé au mollet gauche en sélection, face à l’Autriche, il avait subi une rechute. Ces pépins l’ont tenu éloigné des terrains pendant cinq mois. On le présente comme le successeur de Hugo Lloris (qui a pris sa retraite internationale) en équipe de France, mais il n’y aura pas de duel à distance entre eux ce soir, le champion du monde 2018 étant forfait (genou).

Dernière présence lors du match aller

On verra bien Antonio Conte, en revanche. Opéré de la vésicule biliaire début février, l’Italien revient pour la deuxième fois sur le banc des Spurs. "J’ai sous-évalué le temps de convalescence après l’opération, a expliqué l’ancien coach de la Juventus, de la Squadra Azzurra, de Chelsea et de l’Inter (NDLR : il était revenu pour deux matches, dont la rencontre aller face à Milan, avant de devoir prendre du recul). Je pense que, par sens des responsabilités, j’ai voulu reprendre trop tôt. J’ai probablement surévalué l’état de mon corps et mes capacités", a expliqué le technicien italien.

Antonio Conte veut désormais se tourner vers le futur : "Maintenant, je me sens bien. J’ai récupéré de l’énergie et mon ressenti est bon, même s’il faut que je reprenne un peu de poids. Je vais essayer de transmettre cette énergie à mes joueurs. Je dois remercier mon staff qui a fait du bon boulot en mon absence. Ce n’est pas facile pour les joueurs de passer trois semaines sans leur manager." Les Spurs n’ont pas atteint les quarts de finale de la C1 depuis 2019. Ils avaient perdu la finale contre Liverpool (1-0). Ils sont actuellement 4es en Premier League.