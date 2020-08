Ligue des Champions : Anderson estime le PSG "mieux armé" que le Bayern

Dimanche, la finale de la Ligue des Champions version 2019-2020 se déroulera enfin, au stade de la Luz de Lisbonne. Dans cette édition si particulière, avec des matchs secs disputés à partir des quarts de finale, deux équipes sont parvenues à monter sur la dernière marche : d'un côté le PSG, en disposant de l'Atalanta Bergame (2-1) et du RB Leipzig (3-0) ; de l'autre le Bayern Munich, qui avait éliminé Chelsea en huitièmes de finale (7-1 sur l'ensemble des deux rencontres), avant d'humilier le FC Barcelone en quarts (8-2) et se défaire de l'Olympique Lyonnais, lors d'une demi-finale plus disputée que le score ne peut le laisser penser (3-0).



Ainsi donc, le club francilien, pour la première finale de son histoire dans la compétition, sera opposé à l'ogre allemand, déjà vainqueur à cinq reprises de la Ligue des Champions. Sondé dans les colonnes de L'Equipe au sujet de la finale, Sonny Anderson s'est exprimé. Pour l'ancien buteur de l'OL, le PSG a l'avantage sur son adversaire, notamment grâce à son potentiel offensif et les profils des joueurs dans l'équipe dirigée par Thomas Tuchel.

Les profils de Neymar, Mbappé et Di Maria, un avantage pour Paris

"Je pense que le PSG est mieux armé que le Bayern. Ils sont plus complets, et mieux équipés offensivement. Il faut que Paris continue à jouer, car ils ont du talent offensivement. Neymar, Mbappé, Di Maria sont capables de faire la différence seuls, alors que Lewandowski, par exemple, il faut lui créer des occasions", a-t-il indiqué.



Depuis le début de la compétition, Robert Lewandowski a inscrit 15 buts en 10 matchs et n'est qu'à deux unités du record détenu par Cristiano Ronaldo sur une seule édition (17 réalisations en 2013-2014). Toutefois, il est à noter que le buteur de Bayern compte deux matchs de moins que l'ancien joueur du Real, vu la formule des matchs secs sur l'édition actuelle de la compétition. Il sera un danger à surveiller de près pour Thiago Silva et l'ensemble du PSG dans la quête du Graal.